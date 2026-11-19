19 Kasım 2026, Perşembe 10:00
Yayınlarımız ihbar kabul edildi, harekete geçildi!
2 küçük çocuğun yaşadığı ev incelemeye alındı!
Müge Anlı ekibi araştırmalarını sürdürürken yayın ihbar kabul eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün görevlendirdiği çalışanlar Yasin Koca'nın evinde araştırma yaptı. Ailenin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun desteği belirlemek amacıyla Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Sultangazi Belediyesi'dan gelen ekipler evde kullanılmayan eşyaları temizleyerek, küçük çocuklara yemek bıraktı.
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