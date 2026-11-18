18 Kasım 2026, Çarşamba 10:00
Yıldız Koca'nın kocası ile ilgili iddialar ve şüpheler
"Kızımın kaybının ardından damadı aradım, telefonu açmadı"
Evladının canından endişe duyan İbrahim Yaşa, 29 yaşındaki 2 çocuk annesi kızı Yıldız Koca'nın 5 Kasım'da kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Duyduklarına göre kızının 5 valizle evden ayrılarak kaçtığını iddia ettiklerini söyleyen İbrahim Yaşa, tüm okları damadı Yasin Koca'ya yöneltti. Kızının kaybolmasının ardından damadının çelişkili şeyler söylediğini söyleyen Yaşa, "Kızımın kaybının ardından damadı aradım, telefonu açmadı" dedi.
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