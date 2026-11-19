Yasin Koca, 5 Kasım'dan beri haber alınamayan karısının evden 6 valizle evden ayrıldığını öne sürmüştü. Müge Anlı ekibi Yıldız Koca'nın yaşadığı evin oraya giderek komşularıyla konuştu. Komşuların anlattığına göre 2 çocuk annesinin valizlerle gitmesi mümkün değildi. Yıldız Koca'yı kaybolduğu söylenen tarihten 2 gün önce koşarcasına bir şekilde uzaklaşırken gördüğü söylenen komşusu da önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız Koca'nın kaçar gibi bir yere gittiğini söyleyen komşusu, "Elinde hiçbir şey yoktu ve arabaya da binmedi" dedi.