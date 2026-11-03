Yüzde elli zihinsel engelli genç kızın alıkonma şüphesi...
3 Kasım 2026, Salı 10:00

Yüzde elli zihinsel engelli genç kızın alıkonma şüphesi...

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Rabia Nur Yiğit nerede?

Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki ve yüzde 50 zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim'de kaybolmasının ardından ailesini endişeye sürükledi. Genç kadını bulabilmek için annesi Nuriye Hanım ve ağabeyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Aile, Rabia Nur'un iki erkek tarafından evinin önünden götürüldüğünü öne sürerken, genç kadının zihinsel engelinden faydalanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiklerini anlattı.

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