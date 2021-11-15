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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
15 Kasım 2021, Pazartesi 00:00
Zeynep Ergül hakim karşısındaydı

Zeynep Ergül hakim karşısındaydı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Mehmet Bey'in kızı, herkesin inkar etmesinin kendilerini çok üzdüğünü ama adaletin yerini bulmasını beklediklerini dile getirdi. Avukat, duruşmanın yarım saat sürdüğünü, tahliye talebinin reddedildiğini, tutukluluğa karar verildiğini, mahkeme heyetinin Müge Anlı programını izleyeceğini, karara sonra verileceğini söyledi. Mehmet Bey'in kızı, Zeynep Hanım'ın hastayım diyerek tahliyesini istediğini belirtirken Mehmet Bey'in yakını da bunların hep senaryo olduğunu, Cahit Bey'in hep ceset yoksa cinayet de yoktur dediğini ama öyle olmayacağını dile getirip Müge Anlı'ya teşekkür etti.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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