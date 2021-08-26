Roma-Trabzonspor Maç Özeti

Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti

Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi rövanş karşılaşmasında İtalyan devi Roma'ya deplasmanda 3-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.



Geçtiğimiz hafta evinde Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor tur umutlarını Roma'ya taşımıştı. 26 Ağustos Perşembe saat 20.00'de atv'den naklen yayınlanan karşılaşmada Trabzonspor, Roma hücumcularına engel olamayarak kalesinde 3 gol gördü.



Roma'nın gollerini 20. dakikada Bryan Cristante, 65. dakikada Nicolò Zaniolo, 84. dakikada ise şık bir vuruşla Stephan El Shaarawy kaydetti. Trabzonspor bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.