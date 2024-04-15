Tomb Raider

Oyuncular : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins

Motorlu kuryelik yaparak kıt kanaat geçinen Lara, aslında çok büyük bir şirketler grubunun mirasçısıdır. Babasının ortadan kayboluşunun üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen onun ölmüş olabileceğini kabullenemeyen genç kız, mirası kabul etmemektedir. Başına gelen bazı olaylar sonucu mirası kabul etmeye karar verişiyle kendini, babasının bıraktığı bir bulmacanın içinde bulur. Lara, babasının bıraktığı ipuçları ile onu bulmak için yola çıkar fakat bu çok ama çok tehlikeli bir yolculuktur.