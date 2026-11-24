Sakarya'daki evinden 7 Aralık 2011 tarihinde sırra kadem basan bir çocuk annesi Sevda Ayhan'dan yıllardır haber alınamıyor. Kızlarının bir cinayete kurban gittiğinden kuşkulanan aile şüphe oklarını kızının eşi ve kayınvalidesine yöneltti. Kızının kaçtığına inanmadığını söyleyen aile, "Kızım kaybolmadan önce o evde neler yaşandıysa söyleyecekler" dedi. Kızının kaybolduktan sonra köye arama köpeklerinin geldiğini anlatan baba, kayınvalidesinin kızının şalvarı yerine kendi şalvarını arama köpeklerini verdiğini anlattı.