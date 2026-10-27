Cenazenin yerini değiştirdiği öne sürülen Ufuk

Elife Doğrul'un öldürülerek gömüldüğü ve cenazesinin daha sonra başka bir yere taşındığı iddiaları araştırılırken, yakılmaktan vazgeçildiği öne sürülen ceket yeniden gündeme geldi. Muhammet Baycur'un, Elife'ye ait olduğu belirtilen ceketi Ufuk Bey'e verdiğini anlatmasının ardından ekibimiz Ufuk Bey'le görüştü. Ufuk Bey, 2003 yılında askerlikten döndüğünde Metin Musacalı'nın kendisinden ceketi geri istediğini ve kendisinin de ceketi götürüp teslim ettiğini söyledi. Ceketi Muhammet Baycur'un verdiğini ise program yayınında öğrendiğini belirtti. Muhammet Baycur'un, olay günü yaşadıklarını kendisine anlattığını da aktaran Ufuk Bey, Talip Bey'in kayıp eşini aradığı dönemde kendisine de sorular yönelttiğini ifade etti.