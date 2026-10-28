Elife’nin eşyaları yok edilirken Metin’i gördüğü söylenen Şafak
28 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

Elife'nin eşyaları yok edilirken Metin'i gördüğü söylenen Şafak

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"Metin, Ufuk'un ifadesini değiştirmesi için baskı yaptı"

Elife Doğrul'un öldürülerek gömüldüğü, cenazesinin daha sonra başka bir yere taşındığı ve bazı eşyalarının dereye atıldığı yönündeki iddialar Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmeye devam ediyor. Dosyada adı geçen Şafak Bey, yaptığı açıklamada, iddialara konu olan dönemde Metin Musacalı ve Muhammet Baycur'la birlikte olmadığını, askerlikten döndükten sonra yalnızca kısa bir süre çalıştığını söyledi. Metin Musacalı'yla geçmişte bir silah nedeniyle cezaevinde kaldıklarını anlatan Şafak Bey, bu olayın ardından Metin'le görüşmek istemediğini belirtti. Elife dosyasında dikkat çeken ceketle ilgili de konuşan Şafak Bey, Muhammet Baycur'un eve bir ceket getirdiğini annesinden duyduğunu, ceketi gördüğünde ise kendisine uygun olmadığını söyleyerek şaka yaptığını aktardı.

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