Aslan ihbarlarının ardından Müge Anlı, canlı yayında İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamayı okudu. Açıklamada 22 Kasım 2026 akşamında ağaçlık alanda görüldüğü söylenen aslana ait somut bir bulgu bulunmadığı ve yeni bir bilgi ulaşması halinde, yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi. Müge Anlı, Başakşehir'in golcüsü Bertuğ Yıldırım'ın da Sarıyer'de aranan aslanı ihbar eden kişi olduğu ortaya çıktığını söyledi. Bertuğ Yıldırım'ın açıklamasını da okuyan Müge Anlı, "Kampta bulunduğu sırada kendisine telefon geldiğini ve evlerinde çalışan kişinin aslanı gördüğünü söyledi. Genç golcü daha sonra jandarmayı aradığını sözlerine ekledi" dedi.