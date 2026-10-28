Kardeşim Metin katliam yapacaktı diyen Necibe stüdyoda!
28 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

"Kardeşim Metin katliam yapacaktı" diyen Necibe stüdyoda!

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"Metin eşimden ayrıldığım için beni öldürmek istedi"

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra kaybolan Elife Doğrul'un akıbeti araştırılırken, dosyada adı geçen kişiler arasındaki bağlantılar ve patlıcan moru mont yeniden gündeme geldi. Elife kaybolduğunda 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız'ın başvurusu üzerine yeniden ele alınan dosyada, Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol kararı verildi. Programa katılan Necibe Hanım, kardeşi Metin'in kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtirken, Ömer Bey de Metin'in kendisini ve eşini öldürebileceğinden korktuğunu anlattı. Öte yandan Müge Anlı, Elife'nin kaybolmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen patlıcan moru montun izini sürerek dikkat çekici ayrıntıları paylaştı.

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