Kayınbirader Metin’in eski komşusu ilk kez konuştu!

Elife Doğrul'un kaybolmasıyla ilgili şüpheler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı üzerinde yoğunlaşırken, aileyle bir dönem aynı çevrede yaşayan bir izleyici, gizli tanık olarak dikkat çeken iddialarda bulundu. Gizli tanık, Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'u öldürerek eşine ve çevresindeki kadınlara gözdağı vermiş olabileceğini öne sürdü. Metin'in eşinin geçmişte evden ayrılmak istediğini ancak korktuğu için bunu gerçekleştiremediğini anlattığını iddia eden tanık, Elife'nin öldürülme biçimiyle ilgili duyduklarını da aktardı. Tanık ayrıca, Söke ve Bağarası çevresindeki bir eğlence mekânında çalışan, Hayal ya da Masal isimli genç bir kadının da benzer şekilde ortadan kaybolduğunun konuşulduğunu ileri sürdü.