Evli ve 2 çocuk annesi Sevda Ayhan, 7 Aralık 2011 tarihinde Sakarya'dan kayıplara karıştı. Yıllardır kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kızlarının evliyken eziyet gördüklerini anlatan acılı anne ve baba, kaybın arkasında soru işaretlerinin ve ihanet iddialarının ortaya çıkmasını istedi. İddiaların odağındaki eş Muhittin Ayhan ve Sevda Ayhan ile adı ihanet dedikodularına karışan köylerde dişçilik yapan Doğan Bey canlı yayına katıldı.