Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. Bölümünde neler olacak? Ümit'in intikam ateşi! Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3. sezonunda, Perşembe gecesine damga vuracak, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.