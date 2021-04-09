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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Polis haftasında Polisten yeni projeler

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Uzman polis, NARKO-TIR projesinde 38 ilde faaliyet gösterdiğini ve insanları bu konuda bilgilendirme için çalışmalar yapıldığını ve uyuşturucuya karşı durulan mücadeleyi anlattı. Polis Selda Hanım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde 20.000 anneye ulaşıldığını dile getirdi. Müge Anlı ise bir gün bu konu ile alakalı ayrı program yapmak istediğini söyledi. Yıldırım ekiplerinden söz edilirken bu ekiple birlikte uyuşturucu suçlarına, hırsızlık suçlarına ve daha birçoğuna karşı koyduklarını vurguladı.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü? Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.
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