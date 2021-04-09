Polis haftasında Polisten yeni projeler

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Uzman polis, NARKO-TIR projesinde 38 ilde faaliyet gösterdiğini ve insanları bu konuda bilgilendirme için çalışmalar yapıldığını ve uyuşturucuya karşı durulan mücadeleyi anlattı. Polis Selda Hanım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde 20.000 anneye ulaşıldığını dile getirdi. Müge Anlı ise bir gün bu konu ile alakalı ayrı program yapmak istediğini söyledi. Yıldırım ekiplerinden söz edilirken bu ekiple birlikte uyuşturucu suçlarına, hırsızlık suçlarına ve daha birçoğuna karşı koyduklarını vurguladı.