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21 Eylül 2026, Pazartesi 20:00

Melek'in Soner'in kızı olduğu ortaya çıktı!

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"Melek ne olur biliyorsan söyle..."

Melek öğrendiği gerçekle kendisinden çalınan hayatın hesabının peşine düşmüşken Naz ise hala yaşadığını henüz öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan habersizdir.

Emir, Naz'ı annesine kavuşturmak için önce Fahriye'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir. Naz'a gerçeği söyleyebilmek adına temkinli bir plan sürerken Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini erken ateşler.

Ziyankar, Hikmet'in baskınına hazırlıksız yakalanır. Ancak bütün mahalle sonunda ölüm de olsa Fahriye'yi korumaya ant içmiştir. Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar. Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır.

Emir ve Uzay babalarının günahlarının boyunlarına yüklendiğinden habersiz onları bekleyen trajik sona doğru yürüdüklerinde geride sadece geçmişin karanlık sırları kalmıştır.

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