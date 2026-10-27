18 yıllık düğüm Müge Anlı’da çözüldü!
27 Ekim 2026, Salı 10:00

18 yıllık düğüm Müge Anlı'da çözüldü!

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Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası belli oldu!

Akdeniz anemisi hastası 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını bulma sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Merve Hanım, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak Nihal Beyit'in verdiği ismin Hamid'in biyolojik babası olma ihtimalinin yüzde 99,9 olduğunu açıkladı. Hamid ise haberi karşısında ne hissettiğini henüz bilemediğini ifade etti. Müge Anlı, babasını bulmak ve sağlığına kavuşmak için programa başvuran Hamid'e yaşadığı mutluluğu paylaşması gerektiğini hatırlatarak psikoloğuyla görüşüp görüşmediğini sordu. Hamid, telefonunun kapandığını belirterek görüşemediğini söyledi. Devletin ve ilgili ekiplerin kendisine destek olduğunu vurgulayan Müge Anlı, soruşturma sürecine katkılarından dolayı Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına ve Torbalı Pancar Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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