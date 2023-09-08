Müge Anlı ile Tatlı Sert

Define aradığı Uludağ'ın eteğinde kaybolmuştu, 74 yaşındaki Kadri Fidan ölü bulundu.

Hazine buldum derken ortadan kaybolmuştu, 1 Haziran'da sırra kadem basan adamın yardım istediği arkadaşları çıkıp gelecek demelerine rağmen kayıp başvurusunda bulunmaları kafalarda soru işareti yaratmıştı. Yaşlı adamdan acı haber geldi. Aradan üç ay geçmişti, Uludağ'dan gelen haberde adamın cenazesine ormanlık alanda ulaşıldığı öğrenildi.

Keziban Eryılmaz'ın kaybında şüphe noktaları

''Sevgilisinin elinde kazma kürek gördüm''

Cinayete kurban gittiği düşünülen Keziban Eryılmaz ile birlikte yaşadığı evden ayrılan Sevgilisi Coşkun Keskin'in taşındığı evin sahiplerinden birinden ihbar alındı. Keziban'ın akrabası olan Esma Kartaloğlu ve kardeşi Osman Eryılmaz ile o eve girildi. Ekipler çağrılarak inceleme yapılması istendi.

İsmini vermek istemeyen bir izleyici yayına bağlandı!

''Harun, Keziban'ı takıntı haline getirdi''

Telefondaki kadın, Harun'un vefat eden karısıyla hiç ilgilenmediğini sürekli kadınlarla görüştüğünü ve Keziban'ı da takıntılı hale getirdiğini bildiğini anlattı. Coşkun'un da tüm Sinop tarafından tanındığını anlatırken kumar oynadığı iddiasında da bulundu.