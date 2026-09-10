Müge Anlı ile Tatlı Sert

16 yaşındaki Hiranur Taşçı'nın 9 Aralık'ta Kırıkkale'de kaybolmasıyla ilgili ailesi, genç kızın 26 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Tolga Aktaş tarafından kaçırıldığını iddia etti. Kızından yaklaşık 9 aydır haber alamadığını söyleyen anne Zehra Hanım, Hiranur'un daha önce de Tolga tarafından iki kez kaçırıldığını ve sosyal medya üzerinden tanıştıklarını öne sürdü. Hiranur'un Tolga'nın çocuklarına baktığı ve genç kızın hamile olabileceği yönündeki iddialar da yayında gündeme geldi.

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Hiranur Taşçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddiaların odağındaki Tolga Aktaş canlı yayına bağlanarak genç kızın yanında olmadığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Tolga, Hiranur'la yaklaşık 1,5 yıl önce görüştüğünü ancak daha sonra bazı şeyler öğrendiğini ve kendi yoluna gittiğini öne sürdü. Hakkındaki görüntülerle ilgili beraat ettiğini belirten Tolga, Hiranur'la tanıştığında genç kızın zaten farklı bir hayat sürdüğünü ve kendisinin ona insanlık yaptığını iddia etti. Müge Anlı ise Hiranur'un kendisine "ağabey" dediğini hatırlatarak Tolga'nın bu durumu sorgulaması gerektiğini söyledi.

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Ersin Bey'in anlattıkları ve olay günü yaşananlara ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Elif Merve'nin hayatta olmadığı yönündeki iddialar konuşulurken, Müge Anlı daha önce Ersin Bey'in genç kızı son gören kişilerden biri olduğunu hatırlattı. Anne Esin'in tepki gösterdiği yayında, Elif'in çantası, telefonunun sinyalinin kesildiği yer ve Mikail ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler de gündeme geldi.

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Sude Hanım'ın Ersin Bey hakkındaki iddiaları ve yayında yaşanan gerilim dikkat çekti. Sude Hanım, Ersin'in Merve'yi iş dışında da sürekli götürüp getirdiğini ve kaybolduğu dönemde kendisine yardımcı olduğunu öne sürerek Ersin'in Mikail Bey'den korktuğunu iddia etti. Daha önce kendisinin de tehdit edildiğini söyleyen Sude, Merve'nin Ersin'i çağırarak kendilerini götürmesini istediğini anlattı. Ersin ise iddiaları reddederek Merve'nin evinin yerini dahi bilmediğini, konumları kızların kendisine gönderdiğini savundu.