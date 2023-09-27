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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
28 Eylül 2023, Perşembe 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
28 Eylül 2023, Perşembe

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Rüyasına inandı, durduk yere evladı sandı. Dolandırıldığı düşünülen anne canlı yayında...

Sosyal medyadan kendisine ulaşan adam 'ben senin oğlunum' demişti, doğurmadığı biri için gözyaşı döken Aliye Hanım canlı yayında... Anneleri için endişe eden Sibel ve Ayşegül Hanım annesini ikna etmeye çalıştı. Aliye Hanım, evlat sandığı kişi tarafından kandırıldı mı?

Hayal kırıklığına uğrayan anne canlı yayında ''Başka birine daha anne dedi 100 bin TL'sini aldı''

Yayına bağlanan Hülya Hanım, daha önce tanıdıklarının da başına böyle bir şey geldiğini, 100 bin TL'sini aldığını bu kişinin dolandırıcı olduğunu anlattı. Aliye Hanım teşekkür ederek gözünün açıldığını söyledi.

Olay günü Tayfur, karısını aramadı mı?

Evine geri dönen Tayfur havanın neden kararmasını bekledi? Müge Anlı yazdığı tahtada Tayfur'un üç saatlik bir boşluğuna dikkat çekerken Tayfur'un derinlemesine araştırılsın demesi dikkatlerden kaçmadı.

DEVAMI
Olay günü Tayfur, karısını aramadı mı?
Olay günü Tayfur, karısını aramadı mı?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
27 Eylül 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
25 Eylül 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert

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