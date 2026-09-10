Elif Merve Yılmaz kayboldu, kilit isimler canlı yayında!

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Sude Hanım'ın Ersin Bey hakkındaki iddiaları ve yayında yaşanan gerilim dikkat çekti. Sude Hanım, Ersin'in Merve'yi iş dışında da sürekli götürüp getirdiğini ve kaybolduğu dönemde kendisine yardımcı olduğunu öne sürerek Ersin'in Mikail Bey'den korktuğunu iddia etti. Daha önce kendisinin de tehdit edildiğini söyleyen Sude, Merve'nin Ersin'i çağırarak kendilerini götürmesini istediğini anlattı. Ersin ise iddiaları reddederek Merve'nin evinin yerini dahi bilmediğini, konumları kızların kendisine gönderdiğini savundu.