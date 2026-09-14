Müge Anlı İle Tatlı Sert

11 aylık Büşra bebek nerede? Büşra bebek kaldıkları çadırdan kayboldu.

11 aylık Büşra bebek 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü'nden kayboldu. Kayıp Büşra bebek için başlatılan jandarma komando asayiş timleri ve AFAD ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları, iz takip köpekleri ve dronelar aracılığıyla havadan ve karadan aralıksız sürdürüldü. Bebeğin ailesinin rahat tavırları kuşku uyandırdı.

33 yaşındaki Derin Yaman nerede? ''Otostopla geziyorum'' dedi, kayboldu.

33 Yaşındaki Derin Yaman 2022 yılında Adana'daki evinden çıkıp kayıplara karıştı. 'gezginim, otostopla Türkiye'yi dolaşıyorum' diyen Derin'i aramak için kız kardeşi Sultan Müge Anlı'ya geldi.

Derin Yaman 4 yıldır kayıptı Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

4 Yıldır kayıp olan Derin Yaman'ı Müge Anlı dakikalar içinde buldu. Gökhan Bey, 'Burada gördük. Çay kahve içer misin dedik. Beklettik onu. Gölgede oturuyordu.' Dedi.

Elif Merve Yılmaz, Ersin'in taksisine bindi kayboldu.

Gerçekleri hatırlamıyor mu, saklıyor?