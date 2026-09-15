11 aylık Büşra bebeğin acı sonu...

11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturmada anne, bebeğini babası Yusuf'un öldürdüğünü ve taşların arasına gömdüğünü itiraf etti. 10 Eylül'de Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren Köyü'nde kaybolan Büşra için jandarma, AFAD ve komando ekiplerinin katılımıyla havadan ve karadan arama çalışmaları sürerken, ailenin çelişkili açıklamaları ve rahat tavırları şüphe uyandırdı. Önce kaçırıldığı, ardından başka bir aileye evlatlık verildiği öne sürülen bebeğin parçalanmış eşyalarının bulunmasıyla soru işaretleri arttı. Anne, son olarak eşinin bebeği öldürerek taşların arasına gömdüğünü açıkladı ancak annenin gösterdiği bölgede yapılan aramalarda henüz cenazeye ulaşılamadı.