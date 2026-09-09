canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
13
BİLDİRİMLER
  • A.B.İ
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • Mercan Köşk / 2. Bölüm 1. Fragman
    Mercan Köşk YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • Aşk ve Taht
    Aşk ve Taht YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
9 Eylül 2026, Çarşamba 10:00

Elif Merve Yılmaz en son onun taksisine bindi!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Dolandırıcılık ağı ile ilgili ne biliyor?

16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kaybolmasıyla ilgili yayında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Kızı Esin'den yıllardır haber alamayan anne Esin Hanım, Elif'in arkadaş çevresi nedeniyle zor durumda kaldığını ve erkekleri birliktelik vaadiyle kandırdığını öne sürerken, yayına bağlanan bazı arkadaşları Elif'in Diyarbakır'da öldürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı, Elif'in kaybolduğu grubun içerisinde fuhuş ve gasp iddialarının bulunduğunu, bazı kişilerin cezaevinde olduğunu ve soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldığını söyledi. Yayında Ersin Bey'in de Elif'i kaybolduğu dönemde bir yerden aldığını söylemesi üzerine, Esin Hanım kendisinin olayın içerisinde olduğunu iddia etti. Ersin ise iddiaları reddederek Elif'i ilk kez kendisinin aldığını ve Mikail Bey'in kendisini aradığını anlattı.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası...
08 Temmuz 2026, Çarşamba
2026 sezonuna damga vuran 5 Müge Anlı dosyası... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!
23 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...
16 Haziran 2026, Salı
Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu
07 Mayıs 2026, Perşembe
Kayıp kızına Müge Anlı canlı yayında kavuştu Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN