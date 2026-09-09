Elif Merve Yılmaz en son onun taksisine bindi!

16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın 25 Ocak 2021'de Ankara Mamak'taki evinden çıktıktan sonra kaybolmasıyla ilgili yayında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Kızı Esin'den yıllardır haber alamayan anne Esin Hanım, Elif'in arkadaş çevresi nedeniyle zor durumda kaldığını ve erkekleri birliktelik vaadiyle kandırdığını öne sürerken, yayına bağlanan bazı arkadaşları Elif'in Diyarbakır'da öldürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı, Elif'in kaybolduğu grubun içerisinde fuhuş ve gasp iddialarının bulunduğunu, bazı kişilerin cezaevinde olduğunu ve soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldığını söyledi. Yayında Ersin Bey'in de Elif'i kaybolduğu dönemde bir yerden aldığını söylemesi üzerine, Esin Hanım kendisinin olayın içerisinde olduğunu iddia etti. Ersin ise iddiaları reddederek Elif'i ilk kez kendisinin aldığını ve Mikail Bey'in kendisini aradığını anlattı.