Ayçiçek tarlasında boş bir mezar bulundu!

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra kaybolan Elife Doğrul'un akıbeti, yıllar sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden araştırılmaya başlandı. Elife kaybolduğunda henüz 6 yaşında olan kızı Hülya Yıldız, annesini bulmak için programa başvururken şüphelerini Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı üzerinde yoğunlaştırdı. Programda, Elife'nin öldürülerek gömüldüğü ve cesedinin daha sonra başka bir yere taşındığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. Ekibin Bağarası mevkisindeki ayçiçeği tarlasında yaptığı incelemede, daha önce kadavra köpeklerinin tepki verdiği belirtilen alan yeniden konuşuldu. Üç yıl önce kepçelerle kazılan bölgede herhangi bir cenazeye ulaşılamadığını söyleyen Muhammet Bey, doğru yeri gösterdiğine inandığını ifade etti.