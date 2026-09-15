4 yıldır kayıptı, Müge Anlı dakikalar içerisinde buldu!

Müge Anlı'da 2022 yılında Adana'daki evinden çıktıktan sonra kaybolan 33 yaşındaki Derin Yaman'ın bulunmasıyla büyük bir sevinç yaşandı. "Gezginim, otostopla Türkiye'yi dolaşıyorum" diyerek ailesinden uzaklaşan Derin'i bulmak için kız kardeşi Sultan'ın programa başvurmasının ardından, 4 yıldır kayıp olan genç kadın izleyici Gökhan Gümüş'ün ihbarıyla kısa sürede bulundu. Emniyet ekipleri ve savcılığın devreye girmesiyle Derin, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yapılan değerlendirmelerin ardından tedavi altına alındı. Ailesi Adana'dan İzmir'e gelirken, Derin'in Adana'ya sevk edilmesi için de başvuru yapılacağı belirtildi.