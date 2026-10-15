10 yıllık düğüm, Müge Anlı’da çözülüyor!
15 Ekim 2026, Perşembe 10:00

10 yıllık düğüm, Müge Anlı'da çözülüyor!

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"Mehmet'in öldürüldüğünden eminim başka seçenek yok"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 2016 yılında Osmaniye'de kaybolan Mehmet Çabuk'un akıbeti araştırılırken eşi İlknur, İbrahim'le ilişkisini ve Mehmet'in kaybolmasından önce yaşananları anlattı. İlknur, evliyken İbrahim'le sevgili olduklarını, İbrahim'in bir süre Ankara'da aynı apartmanda yaşadığını ve Mehmet'le birlikte Mersin'e gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi. İddiasına göre İbrahim yaklaşık üç gün sonra tek başına geri döndü ve Mehmet'in yurt dışına gittiğini belirtti. İlknur, daha sonra İbrahim'le evlenerek Mersin'e taşındıklarını, İbrahim'in tutuklanmasının ardından ise kayınvalidesi Selma Düzgün'ün kendisini ve kızını yanına aldığını ifade etti.

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