16 yaşındaki Sinem ile 20 yaşındaki kuzeni kayıp

Müge Anlı, Eren Can Demir'in annesi Mehtap Demir ve babası Cemil Demir'in stüdyoda olduğunu söyledi ve dün Pınar Hanım'ın bir telefon görüşmesi yaptığını, şikâyetinizi geri çekin dediklerini belirtti. Cemil Bey, kızın götürülmesi gibi bir durum olmadığını iddia ederek kendi oğlunun 19 yaşında olduğunu, askere gideceğini söyledi. Mehtap Hanım da Sinem'in kendisinin kalkıp İzmir'e geldiğini öne sürdü. Kemal Bey, gelen aile ne derse desin her şeyin yalan olduğunu iddia ederek dün Cemil Bey'in telefonda şikâyetinizi geri çekin, oğlumu alayım oradan dediğinden bahsetti.