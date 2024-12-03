3 Aralık 2024, Salı 10:00
2 çocuk babası, dolandırıcılık ağı kurbanı mı?
"Ölümden başka çare yok!"
Abit Yücel'in arkadaşı Erbil Bey, yayına bağlandı. Abit'in "ölümden başka çarem yok" dediğini anlattı. Abit'in Antalya güzergahına doğru yola çıktığı ortaya çıktı. Aile Erbil Bey'in de o taraflarda yaşadığını söyleyerek onu suçladı. Erbil Bey çocuklarının üzerine yemin ederek Abit'in yanına gelmediğini, ondan haberi olmadığını söyledi. Müge Anlı canlı yayında Ankara Antalya güzergahına baktı. Müge Anlı Abit Bey'in kuvvetle muhtemel dolandırıcı bir çetenin eline düştüğünü açıkladı.
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