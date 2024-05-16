22 gündür ulaşılamayan İsmail Demir'e ne oldu?

36 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Demir'e 22 gündür ulaşılamıyor. Yayına gelen ablası ve kardeşi İsmail'in tekstil firması olduğu yanında Suriye uyruklu bir kadın çalıştığı onunla samimi olduğu ve imam nikahı kıydığını anlattı. Vesile adındaki kadının yanından kaybolduğunu iddia eden kardeşler, İsmail Demir'in hayatta olmadığını düşünüyor.