canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
9
BİLDİRİMLER
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak - 2. Fragman
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
16 Mayıs 2024, Perşembe 10:00

22 gündür ulaşılamayan İsmail Demir'e ne oldu?

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

36 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Demir'e 22 gündür ulaşılamıyor. Yayına gelen ablası ve kardeşi İsmail'in tekstil firması olduğu yanında Suriye uyruklu bir kadın çalıştığı onunla samimi olduğu ve imam nikahı kıydığını anlattı. Vesile adındaki kadının yanından kaybolduğunu iddia eden kardeşler, İsmail Demir'in hayatta olmadığını düşünüyor.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı!
16 Mayıs 2024, Perşembe
Müge Anlı, günlerdir aranan gencin öldüğünü açıkladı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette Burhanettin Öztürk'ün eşi ilk kez konuştu! Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi...
15 Mayıs 2024, Çarşamba
Müge Anlı'da ortaya çıkan cinayette Burhanettin Öztürk'ün eşi ilk kez konuştu! Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da şoke eden itiraf: iple boğdu, sonra cesedi...
14 Mayıs 2024, Salı
Müge Anlı'da şoke eden itiraf: iple boğdu, sonra cesedi... Müge Anlı ile Tatlı Sert
Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti
14 Mayıs 2024, Salı
Eski eş cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN