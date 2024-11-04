3 yaşındaki Şengül Bebek bırakıldı mı, öldü mü, öldürüldü mü?

19 yıldır kayıp olan kızın kaybında şüphe okları anne Gülden'in üzerine çevrildi. Canlı yayında Anne Gülden hakkında ciddi iddialar gündeme geldi. Haber Müdürü Naim Tanç, Manisa'dan canlı yayına bağlandı. Gülden Hanım'ın "çok genç yaşta gelin oldum. Kocamdan şiddet gördüm. Kocam tarafından Arif Bey'e yönlendirildim. Arif çocuğumu kaçırdı. Şenol da bebeğimin nerede olduğunu biliyor" dedi.