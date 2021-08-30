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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
30 Ağustos 2021, Pazartesi 00:00

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte coşkulu bir başlangıç yaptı. Onuncu Yıl Marşı eşliğinde başlayan programa kırmızı beyaz hakim oldu. Müge Anlı, en sevdiği milli bayramın 30 Ağutos Zafer Bayramı olduğunu söylerken böyle bir tarihte programa başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Müge Anlı, başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere zaferlerde emeği geçen büyüklerimizi saygı ve minnetle andı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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