ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
12 Eylül 2023, Salı 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
12 Eylül 2023, Salı

45 yaşındaki Birsen Polat'tan 59 gündür haber yok

İki çocuk annesi Birsen Polat'ı aramak için aramak için kızı Derya canlı yayındaydı. 16 Temmuz Pazar günü Ankara'dan kaybolan kadının İstanbul'da yaşadığı bir akrabasının düğünü için Kars'a gideceği öncesinde Ankara'ya gidip kardeşini aldığı biliniyor. Daha öncede bir kaç kez evden kaçtığı öğrenilen kadının nerede olduğunu merak eden ailesi genç kadından bir iz arıyor...

Keziban Eryılmaz'ın şüphelerle dolu kaybı

Birbirlerinden şüphelenen eski sevgilileri yüzleşiyor. Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Keziban Eryılmaz'ın eski sevgilileriyle ilgili şüpheler ve iddialar...

Keziban'a borç veren sevgilisinin oğlu konuştu. ''Babam, annemi ölüm döşeğindeyken yalnız bıraktı''

Eşiyle beraber olduğu dönemde Keziban Eryılmaz ile beraber olan Harun Özdemir ailesine karşı ilgisiz olmadığını savunmuştu, Müge Anlı ekibine konuşan oğlu ise, babasının annesi ölüm döşeğindeyken Keziban ile görüştüğünü, babalarının ilgisiz olduğunu anlattı.

İstanbul'a gideceğini söyleyip kaybolmuştu, 45 yaşındaki Birsen Polat bulundu.

Derya'nın bir akrabası Müge Anlı'yı arayıp, Derya'nın teyzesini annesinin aradığını söyleyip 'ben iyiyim beni aramalarına gerek yoktu' dediğini
söyledi. Annesi Birsen Polat yayında arandığı fakat ulaşılmadığı bilgisini Müge Anlı verdi.

DEVAMI
45 yaşındaki Birsen Polat bulundu
45 yaşındaki Birsen Polat bulundu
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
11 Eylül 2023, Pazartesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
8 Eylül 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
7 Eylül 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert

ARAMA

BİZE ULAŞIN