Müge Anlı ile Tatlı Sert

45 yaşındaki Birsen Polat'tan 59 gündür haber yok

İki çocuk annesi Birsen Polat'ı aramak için aramak için kızı Derya canlı yayındaydı. 16 Temmuz Pazar günü Ankara'dan kaybolan kadının İstanbul'da yaşadığı bir akrabasının düğünü için Kars'a gideceği öncesinde Ankara'ya gidip kardeşini aldığı biliniyor. Daha öncede bir kaç kez evden kaçtığı öğrenilen kadının nerede olduğunu merak eden ailesi genç kadından bir iz arıyor...

Keziban Eryılmaz'ın şüphelerle dolu kaybı

Birbirlerinden şüphelenen eski sevgilileri yüzleşiyor. Keziban Eryılmaz öldürüldü mü? Keziban Eryılmaz'ın eski sevgilileriyle ilgili şüpheler ve iddialar...

Keziban'a borç veren sevgilisinin oğlu konuştu. ''Babam, annemi ölüm döşeğindeyken yalnız bıraktı''

Eşiyle beraber olduğu dönemde Keziban Eryılmaz ile beraber olan Harun Özdemir ailesine karşı ilgisiz olmadığını savunmuştu, Müge Anlı ekibine konuşan oğlu ise, babasının annesi ölüm döşeğindeyken Keziban ile görüştüğünü, babalarının ilgisiz olduğunu anlattı.

İstanbul'a gideceğini söyleyip kaybolmuştu, 45 yaşındaki Birsen Polat bulundu.

Derya'nın bir akrabası Müge Anlı'yı arayıp, Derya'nın teyzesini annesinin aradığını söyleyip 'ben iyiyim beni aramalarına gerek yoktu' dediğini

söyledi. Annesi Birsen Polat yayında arandığı fakat ulaşılmadığı bilgisini Müge Anlı verdi.