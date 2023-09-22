Müge Anlı ile Tatlı Sert

Jet hızıyla sonlanan çeyrek asırlık hasret, Merve Güzel'in babasına kavuşma heyecanı...

Sakin Künar ve Merve Güzel yarım asırlık hasretten sonra DNA testi vermek için yola çıktılar. Sonucun olumlu çıkacağına dair Merve Güzel'in inancı, Sakin Künar'ın ise isteği tamdı. Örnekler verildi artık Merve Güzel ve Sakin Künar'ın baba kız olup olmadığını belirleyecek olan DNA testi sonucunu öğrenmek için geri sayıma geçildi!

63 yaşındaki 6 çocuk annesi Gülcemal Gürkan aranıyor...

Şarkı uygulamasında tanıştığı Murat isimli kişinin yanında mı?

Üç çocuk annesi Gülcan Aykut aranıyor...

En son Adapazarı otobüsünde görülen Sakarya'da yaşayan kadından 10 gündür haber yok.

3 çocuk annesi Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Siyah araç ile çalıştığı yerden alındığı iddiası...

Tayfur Kılıç eşi Bedriye Kılıç'ın kaybolduktan bir gün sonra mesajlaşma uygulamasındaki profil resminin kalktığını öne sürdü. Bu sözleri yalanlayan

eski iş arkadaşı Özlem Efe oldu. Yayında gündeme gelen bir başka iddia ise Bedriye Kılıç'ın okulda çalıştığı dönemde siyah bir araca binip gittiğiydi...

İddiaların odağındaki kişi bunun iftira olduğunu Bedriye Hanım'ı aracına almadığını söylemişti.