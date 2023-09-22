ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BÖLÜMLER
29 Eylül 2023, Cuma 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert
29 Eylül 2023, Cuma

Kocasının yanından kaybolan Bedriye Kılıç'ın telefonundan gönderilen fotoğrafları kim attı?

Bedriye Kılıç'ın ailesi, Tayfur'un suçlu olduğu için ağladığını söylediler. Sütçü Sefer'e gönderilen fotoğraflardan bir tanesine Tayfur'un hiç şaşırmadığına dikkat çekilirken Bedriye Kılıç'ın annesi 'kendi çekip gönderiyor' dedi.

Kocası, Bedriye Kılıç'ı aramak istemiyor mu?

Tayfur stüdyo dışında konuşurken, 'piknik alanlarına girmedim yoldan geri döndüm' dedim. Kendisinin suçlandığını suçu varsa çekeceğini, konunun iyice araştırılmasını söyledi.

Yanından kaybolan eşi Bedriye Kılıç'ı neden aramadı?

Tayfur, eşi kaybolduğunda aradığını telefonun çalmadığını iddia etti. Müge Anlı, o gün kimseyi aramadığına dikkat çekti. Isparta yolundan gece 23.00 sularında gittiği sabaha karşı farklı yoldan döndüğü tespit ediliyor. Gittiği yoldan neden geri dönmedi?

DEVAMI
Yanından kaybolan eşi Bedriye Kılıç'ı neden aramadı?
Yanından kaybolan eşi Bedriye Kılıç'ı neden aramadı?
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
28 Eylül 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
27 Eylül 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
26 Eylül 2023, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert

ARAMA

BİZE ULAŞIN