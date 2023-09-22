Müge Anlı ile Tatlı Sert

Kocasının yanından kaybolan Bedriye Kılıç'ın telefonundan gönderilen fotoğrafları kim attı?

Bedriye Kılıç'ın ailesi, Tayfur'un suçlu olduğu için ağladığını söylediler. Sütçü Sefer'e gönderilen fotoğraflardan bir tanesine Tayfur'un hiç şaşırmadığına dikkat çekilirken Bedriye Kılıç'ın annesi 'kendi çekip gönderiyor' dedi.

Kocası, Bedriye Kılıç'ı aramak istemiyor mu?

Tayfur stüdyo dışında konuşurken, 'piknik alanlarına girmedim yoldan geri döndüm' dedim. Kendisinin suçlandığını suçu varsa çekeceğini, konunun iyice araştırılmasını söyledi.

Yanından kaybolan eşi Bedriye Kılıç'ı neden aramadı?

Tayfur, eşi kaybolduğunda aradığını telefonun çalmadığını iddia etti. Müge Anlı, o gün kimseyi aramadığına dikkat çekti. Isparta yolundan gece 23.00 sularında gittiği sabaha karşı farklı yoldan döndüğü tespit ediliyor. Gittiği yoldan neden geri dönmedi?