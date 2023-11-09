Müge Anlı ile Tatlı Sert

Bir kadının tanıştırdığı iki erkekten biri neden kayıp? ''Yusuf, aşık olduğu kadının arabasını kullanıyordu''

Yusuf'un yakın arkadaşı olduğunu söyleyen kişi canlı yayına bağlanıp Derya'yı tanıdığını söyledi. Birlikte çalıştıklarını söyleyen kişi, 'Yusuf bana Derya'nın fotoğrafını gösterdi gönül meselesi' dedi. Karşılıklı bir aşktı diyen Nail Bey, 'bindikleri arabaya kadar biliyorum Yusuf'ta aracı kullanıyordu' diye anlattı.

Kaybolduğu gün yüzleştiği kişi canlı yayında...

Derya'nın Yusuf'u Harun'a neden kardeşim diye tanıttığı Harun Bey'e soruldu. Harun Bey ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi. Derya ve Yusuf'la Makedonya'da karşılaştıklarını söyledi. Birlikte gitmediklerini ekleyen Harun Bey, Derya'yla haberleşmiştik, gezmek ve telefon almak için gittim dedi.

Yusuf Kavuk'un kaybı ile ilgili çarpıcı iddia ''4 Temmuz'da son görüştüğü kişi ile kavga ederken gördüm''

Yayına bağlanan kişi, 4 Temmuz öğlen saatinde kız arkadaşıyla Harun Bey'in bahsettiği mobilyacılar sitesine alışverişe gittiklerini, araçlarını park ettiklerini sonrasında bir ses duyduklarını, kafasını çevirdiklerinde Yusuf Kavuk'un 'benim evleneceğim kadınla... diye Harun Bey'in yakasını tutuyordu' kavga ediyorlardı dedi. Harun Bey, bu iddiaları yalanladı.

Bir mektup bırakıp kaybolmuştu. 17 yaşındaki genç kız bulundu

Nermin Ersoy İstanbul Esenyurt'ta kaybolan ve günlerdir haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı'ya gelmişti, kaybının yirminci gününde Küçükçekmece'de bir park'ta sağ salim bulunmasıyla Nermin Ersoy'un endişeleri sona ermişti. İfade veren 17 yaşındaki kız eve dönmek istemeyip yurtta kalmak istedi.