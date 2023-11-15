Müge Anlı ile Tatlı Sert

Tarihin en çok can alan yangınlarından birinde annesini kaybetti.

Bir tüp patlaması yaşanan Kırıkkale'nin köyünde patlama sonucu insanların dörtte biri vefat etti çoğu kadın. 25 Kasım 1980'deki bu yangında 97 Kişi vefat etti. 22 tane çocuk yangından sonra annesiz kalıyor ve evlatlık veriliyor biri de İlknur Ünal... 28 yaşında babasıyla tartışma sırasında evlatlık olduğunu öğreniyor. Çok sevgi dolu büyütüldüğünü söyleyen İlknur Ünal ailesini arıyor. Özellikle de erkek kardeşini hatırladığını ve kardeşinin de onu hatırlayacağını söyledi. Müge Anlı'nın ailesini bulmakta yardımcı olacağını umut ediyor.

Annesi hayatından endişe ediyordu.

Eskişehir'de 2 çocuk annesi Derya Yıldırım'ın annesi kızını arıyor.Adana'da yaşayan İlhan isimli bir şahıs ile beraberlik yaşadığı ve Derya'nın İlhan isimli bir şahıs tarafından tehdit edildiğini, iddia ettiklerini açıkladı.Telefona bağlanan bekar ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Berkan Bey, Derya ile sevgili olduklarını ve Derya Yıldırım'ın yanında olduğunu, açıkladı. Müge Anlı Derya'nın 31 yaşında iki çocuk annesi olduğunu hatırlattı. Müge Anlı İlhan ile nereden tanıştıklarını sordu.Engin Bey Berkan'ı ilk kez gördüğünü, köylü kızı diye Derya ile evlendiğini, Derya'nın ise köyden köye kaçtığını, söyledi. Engin Bey, karısı Derya'yı daha önce de Cengizhan ile bastığını, anlattı. Deniz Hanım ise damadının kızına iftira attığını ileri sürdü.

Yusuf Kavuk'un kaybında şüphe noktaları

Yusuf'un eski patronu ve onu en son gören kişilerden biri olan Arsen Bey canlı yayında. Muhabir Müge Yönter, Yusuf'un gittiği alışveriş merkezinde. Müge Yönter Yusuf'un ve Harun'un gittiği, Harun'un arabayı park ettiğini söylediği yeri gösterdi. Harun'un ifadesinde "Yusuf 'beni halı sahanın önünde bekle' dediğini açıklayan Müge Anlı Harun'un daha önceki yayınlarda bulundukları yeri bilmediğini söylediğini, orayı bilmeyen birinin halı sahayı da bilmeyeceğini ifade etti. Yusuf'un kız kardeşi Tuğçe'de Harun verdiği ifadede Yusuf'u ücretsiz otoparkın önünde bıraktığını söylediğini belirtti.