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İddiaların odağındaki isim canlı yayında... 33 yaşındaki Nazlı Yıldız nasıl kayboldu?

''Ağzımdan köpük geliyor'' dedi kayıplara karıştı. Bir çocuk annesi kadından kuşku uyandıran mesaj. ''İyiyim'' mesajını şüphelenilen kişi mi gönderdi? Yayına bağlanan Murat Bey'e düğün yapıp neden nikah yapmadığı soruldu. Murat Bey, Nazlı'nın kendisine ''Ben eski eşimden ayrılmadım'' dediğini o yüzden nikah kıydırmadığını söyledi. Nazlı Yıldız'ın ailesi düğüne katılmadıklarını kaçtıklarını anlattı.

''Beni kurtarın'' dedi kayıplara karıştı. Nazlı Yıldız kaybının yedinci gününde bulundu.

33 yaşındaki Nazlı Yıldız kardeşinin eşini arayıp hayatta olduğunu, Amasya'da birine kaçtığını 4 gün sonra evleneceklerini söylemiş. Canlı yayındaki ailesi seslenerek geri gelmesini isterken bu kızın tedavi olmasını istediklerini söylediler. Nikah kıymadan düğün yapan Murat, 'ben ona ne yaptım' dedi.