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33 yaşındaki Nazlı Yıldız nasıl kayboldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

İddiaların odağındaki isim canlı yayında... 33 yaşındaki Nazlı Yıldız nasıl kayboldu? ''Ağzımdan köpük geliyor'' dedi kayıplara karıştı. Bir çocuk annesi kadından kuşku uyandıran mesaj. ''İyiyim'' mesajını şüphelenilen kişi mi gönderdi? Yayına bağlanan Murat Bey'e düğün yapıp neden nikah yapmadığı soruldu. Murat Bey, Nazlı'nın kendisine ''Ben eski eşimden ayrılmadım'' dediğini o yüzden nikah kıydırmadığını söyledi. Nazlı Yıldız'ın ailesi düğüne katılmadıklarını kaçtıklarını anlattı.

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