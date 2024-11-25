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25 Kasım 2024, Pazartesi 10:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Kaybının 24. Gününde bulundu. Eniştesi ile Tuzla'dan Pendik'e kadar yürümüştü...

27 yaşındaki Esma Yavuz, 31 Ekim'de İstanbul Tuzla'daki evinden "kahvaltıyı toplamayaca��ım" diyerek çıkıp gitmişti. Cumartesi güzel bir gelişme yaşandı. Esma Yavuz bir anlık öfkeyle ayrıldığı evine 24 gün sonra geri döndü.

Canı sıkıldı, uçakla Antalya'ya gittiği öğrenildi. Orhan Sarı, jet hızı ile bulundu.

Canı sıkkın bir şekilde evden ayrılan Orhan Sarı jet hızıyla bulundu. Orhan'ın uçakla Antalya'ya gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı, Orhan'ın köye geri döndüğünü söyledi.

Nebahat Atkan'a 8 aydır ulaşılamıyor...

Gönül Hanım, 8 aydır ulaşamadığı annesi Nebahat Atkan'ı aramak için Almanya'dan geldi. 56 yaşındaki annesinin sosyal medyadan tanıştığı Muhammet adındaki bir adamla evlendiğini, o adamın annesine kötü davrandığını, annesinin boşanmayı düşündüğünü ardından annesinin kayıplara karıştığını anlattı.

Şüphelerin odağındaki baba ile ilgili iddialar...''Eşi 'bir kızın başını yaktın, birinin daha canına zarar gelsin istemiyorum' dedi''

Görgü şahidi, 12 yaşlarındayken Mustafa Kayıkçı'nın kendisine rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

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