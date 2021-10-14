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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
14 Ekim 2021, Perşembe 00:00
41 yıllık karısı 16 gündür evine dönmüyor...

41 yıllık karısı 16 gündür evine dönmüyor...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Mehmet Bey, tükürdüğü gün akşam ayrı odalarda uyuduklarını, öğlen 2 olduğunda yemeğin ocak üzerinde olduğunu, eşinin siniri geçsin diye bekleyip yemeğini yediğini, sonra eşinin ben çarşıya gidiyorum dediğini anlattı. Mehmet Bey sonra kızının geldiğini, sen anneme ne dedin diye kendisine kızdığını, annem gitti dediğini, meğer eşinin gece gitmiş olduğunu, kendisinin diziye daldığını belirtti. Mehmet Bey, kendisinin de her şeyi çektiğini, eşinin neden çekmediğini, 41 yıllık hayatını anlatamayacağını dile getirdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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