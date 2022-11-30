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30 Kasım 2022, Çarşamba 00:00
83 yaşındaki Nahit Şansal'ın ölümünde şüpheler!

83 yaşındaki Nahit Şansal'ın ölümünde şüpheler!

Film senaryosu gibi olan Nahit Şansal’ın şüpheli ölümü!

83 yaşında vefat eden Nahit Baysal'ın kızı Sema Hanım, babasının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Sema'nın babasının ölümünden sonra başına gelenler herkesi şok etti! Üvey kardeşinin kendisini öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu söyleyen Sema Hanım, "Babamı zehirledi, benim için de kiralık katil tuttu" dedi. Duyduklarına inanamayan Müge Anlı ve seyirciler şoke oldu!

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