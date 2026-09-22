Olayların seyrini değiştirecek gizli tanık!

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Melisa'nın anlattıkları, olayın nasıl geliştiğine dair yeni iddiaları gündeme getirdi. 25 Ocak 2021'den beri kendisinden haber alınamayan Elif Merve'nin akıbeti araştırılırken Ankara'ya canlı bağlantı gerçekleştirildi. 17 yaşındaki Melisa, ortamdan tanıdığı Bilge, Mikail ve Ersin hakkında açıklamalarda bulunarak Ersin'in olaylarla ilgisi yokmuş gibi davrandığını ancak konumlara giden kızları gezdirdiğini iddia etti. Elif Merve'yi şahsen tanımadığını belirten Melisa, çevrede konuşulanlara göre Elif'in Mikail ile bir tartışma sırasında, yasaklı madde kullanıldığı iddia edilen bir ortamda öldürüldüğünü ve bir bahçeye gömüldüğünü öne sürdü.