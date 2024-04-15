Aile Bakanlığı yayını ihbar kabul etti

Şanlıurfa'da alıkonma iddiası işlendi. Kocasını 5 ay önce kaybeden 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülişe Demir; "eşimin toprağı kurumadan kayınbiraderim ile evlendirmek istediler. Kabul etmeyince berdel için iki kızıma el koydular" iddiasında bulunmuştu. Müge Anlı kız kardeşlerin alıkonduğu iddia edilen evde sosyal hizmetlerin inceleme başlatacağını açıkladı.