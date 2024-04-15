15 Nisan 2024, Pazartesi 00:00
Aile Bakanlığı yayını ihbar kabul etti
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Şanlıurfa'da alıkonma iddiası işlendi. Kocasını 5 ay önce kaybeden 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülişe Demir; "eşimin toprağı kurumadan kayınbiraderim ile evlendirmek istediler. Kabul etmeyince berdel için iki kızıma el koydular" iddiasında bulunmuştu. Müge Anlı kız kardeşlerin alıkonduğu iddia edilen evde sosyal hizmetlerin inceleme başlatacağını açıkladı.
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