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31 Ekim 2024, Perşembe 10:00

Ali Can'ın darbedildiğini söyleyen iddia sahibi konuştu!

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''Hasan, Ali Can'a öfkelendi, omzuna yumruk attı''

Üç arkadaşıyla gittiği Konyaaltı sahilinde sırra kadem basan Ali Can Demirci'nin kaybolduğu gün arkadaşları tarafından darp edildiğini söyleyen çok sayıda görgü şahidi ekibe ulaştı. Görgü şahitlerinden biri Ali Can'ın Hasan Hüseyin'e sarkıntılık yaptığını gördüğünü, Ali Keman'ın da "sen benim kuzenime nasıl bunu yaparsın" diyerek Ali Can'a yumruk attığını anlattı.

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