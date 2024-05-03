Anne ve üvey oğlu hakkında yakalama kararı

Müge Anlı Umut'u Tuğçe ve oğlu Mustafa'nın ihbar ettiğini açıkladı. Tuğçe ve Mustafa'nın 4 kez ihbar ettiğini, en son da "kaç kez ihbar ettik, hiçbir şey yapmıyorsunuz" dediklerini, ihbarlardan birinin Melodi'nin kullandığı telefon ile yapıldığını, sesleri boğuk olsun diye ağızlarına bir şeyler koyarak ihbar ettiklerini sadece seslerle değil diğer maddi delillerle de onların ihbar ettiğinin ortaya çıktığını, açıkladı.