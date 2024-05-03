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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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3 Mayıs 2024, Cuma 10:00

Anne ve üvey oğlu hakkında yakalama kararı

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı Umut'u Tuğçe ve oğlu Mustafa'nın ihbar ettiğini açıkladı. Tuğçe ve Mustafa'nın 4 kez ihbar ettiğini, en son da "kaç kez ihbar ettik, hiçbir şey yapmıyorsunuz" dediklerini, ihbarlardan birinin Melodi'nin kullandığı telefon ile yapıldığını, sesleri boğuk olsun diye ağızlarına bir şeyler koyarak ihbar ettiklerini sadece seslerle değil diğer maddi delillerle de onların ihbar ettiğinin ortaya çıktığını, açıkladı.

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