Annelerini arıyorlar, babalarından şüpheleniyorlar

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezakat Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular. İddiaların odağındaki baba Yusuf Uyur, sırtı kameraya dönük bir şekilde canlı yayına katıldı. Kızların rahatsız oldukları amcaları da hakkındaki iddialara yanıt vermek için canlı yayındaydı.