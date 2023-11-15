Annesi hayatından endişeleniyordu

"Derya Yıldırım, benim yanımda"

Eskişehir'de 2 çocuk annesi Derya Yıldırım'ın annesi kızını arıyor.Adana'da yaşayan İlhan isimli bir şahıs ile beraberlik yaşadığı ve Derya'nın İlhan isimli bir şahıs tarafından tehdit edildiğini, iddia ettiklerini açıkladı.Telefona bağlanan bekar ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Berkan Bey, Derya ile sevgili olduklarını ve Derya Yıldırım'ın yanında olduğunu, açıkladı. Müge Anlı Derya'nın 31 yaşında iki çocuk annesi olduğunu hatırlattı. Müge Anlı İlhan ile nereden tanıştıklarını sordu.Engin Bey Berkan'ı ilk kez gördüğünü, köylü kızı diye Derya ile evlendiğini, Derya'nın ise köyden köye kaçtığını, söyledi. Engin Bey, karısı Derya'yı daha önce de Cengizhan ile bastığını, anlattı. Deniz Hanım ise damadının kızına iftira attığını ileri sürdü.