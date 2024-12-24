3 çocuk annesi Cemile Kurak aranıyor

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Cemile'nin ailesinin "damadımızdan şikayetimiz yok. Kızımızın yediği önünde yemediği arkasındaydı. Kızımız telefonla çok ilgilenirdi. Ne olduysa o telefondan olmuştur. Kızımızın zeytin hasadına gittiğine de inanmıyoruz. Keşke kocası onu göndermeseydi. Bundan sonra da bizi ilgilendirmez. Cemile'den kocası sorumludur" dediği öğrenildi.