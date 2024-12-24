canli-yayin
CANLI YAYIN
Sen Anlat Karadeniz
8
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
24 Aralık 2024, Salı 10:00

3 çocuk annesi Cemile Kurak aranıyor

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Cemile'nin ailesinin "damadımızdan şikayetimiz yok. Kızımızın yediği önünde yemediği arkasındaydı. Kızımız telefonla çok ilgilenirdi. Ne olduysa o telefondan olmuştur. Kızımızın zeytin hasadına gittiğine de inanmıyoruz. Keşke kocası onu göndermeseydi. Bundan sonra da bizi ilgilendirmez. Cemile'den kocası sorumludur" dediği öğrenildi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı
24 Aralık 2024, Salı
Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı Müge Anlı ile Tatlı Sert
Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?
23 Aralık 2024, Pazartesi
Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor?
24 Aralık 2024, Salı
Zeynep Ergül yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı programıyla tanınan Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı
20 Aralık 2024, Cuma
Müge Anlı'nın aradığı ismin donarak öldüğü ortaya çıktı Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN